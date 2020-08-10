В Петербурге предлагают размещать граффити в виде световых проекций на фасадах зданий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга предлагают размещать граффити в формате световых проекций на фасадах городских зданий. Такой вариант, наряду с нанесением изображений на отдельно стоящие конструкции, позволит создать пространство для реализации идей художников и обеспечить сохранность зданий в историческом центре города, сообщил на пресс-конференции ТАСС в понедельник заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) - главный художник Санкт-Петербурга Алексей Моор.

В конце июля ТАСС сообщал, что власти Санкт-Петербурга разрабатывают специальные отдельно стоящие конструкции, на которых художники смогут без необходимости в дополнительных согласованиях создавать граффити.

"Мы хотели предложить световые проекции на фасады, то есть не размещать там роспись непосредственно, а саму световую проекцию этой росписи. Могут проходить конкурсы среди художников на этих отдельно стоящих конструкциях по всему городу. Выбираются лучшие, и переводим эти изображения на носитель-пленку для того, чтобы светопроекция могла отображаться на фасаде здания. Таким образом, и популяризируется сам художник, и жители нашего города могут видеть, куда движется современное искусство. Мне кажется, это такой вариант, который бы всех устроил", - сказал Моор.

Что касается отдельно стоящих конструкций, то они "могли бы быть сами по себе уже арт-объектом", считает замглавы комитета. "Просто не хотелось бы, чтобы они были похожи на обычные заборы - было бы моветоном для города предлагать росписи на заборах, на трансформаторных подстанциях", - добавил он. По его словам, предложения КГА направлены на то, чтобы уйти от нанесения росписи непосредственно на архитектурные сооружения, "поскольку задействуется, как правило, архитектура в историческом центре, что негативно сказывается на состоянии самих зданий".

Моор отметил, что комитет уже направил запросы муниципальным властям о предоставлении перечня адресов, где могли бы появиться такие объекты. "Размещая эти конструкции на этих территориях, мы добьемся: первое - это возможности вообще что-то делать художникам, и второе - это облегчение процедуры согласования", - сказал Моор. Так, необходимо будет лишь согласование размещения самих конструкций, самим художникам не придется получать разрешения властей на нанесение своих рисунков. "Молодые художники могут спокойно творить, не ставя нас в известность о том, какое изображение там предполагается", - добавил он.

Граффити в Петербурге

Петербургские граффити с изображением музыкантов, актеров и других известных личностей относятся к числу объектов, которые пользуются большой популярностью как среди жителей, так и среди гостей города. Вместе с там размещение росписей на лицевых фасадах в Санкт-Петербурге запрещено, и их появление по большей части сопряжено с нарушением действующего в городе законодательства.

В ноябре 2018 года депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили законодательно урегулировать творчество художников-граффитистов. Автор инициативы, глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок тогда отмечал, что в Петербурге много трансформаторных будок, торцов домов и серых фасадов, которые можно украсить портретами или рисунками, однако пока практически любой такой рисунок приходится закрашивать, если поступает жалоба хотя бы от одного из горожан. Предполагалось, что в случае принятия документа городское правительство разработает специальные правила размещения граффити, а нанесение рисунков на фасады зданий и заборы будет согласовываться по упрощенной схеме. Пока документ прошел лишь первое чтение.