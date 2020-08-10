В Абхазии проверяют инцидент с участием помощника президента республики на границе с РФ

СУХУМ, 10 августа. /ТАСС/. Руководство Абхазии проводит проверку инцидента с участием помощника президента Ахры Авидзбы, который произошел 7 августа на госгранице с РФ. По результатам проверки, которая проводится при взаимодействии с российскими коллегами, последует реакция, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе президента республики.

В пятницу в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как внедорожник протаранил ворота контрольно-пропускного пункта "Псоу" на российско-абхазской границе. Позже в СМИ появились сведения о том, что за рулем находился помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба, который якобы несколько часов провел на границе, ввиду того, что не мог ее пересечь, после чего протаранил ворота.

"По данному факту в настоящее время во взаимодействии с российскими коллегами ситуация изучается. После того, как будут получены результаты проверки, последует реагирование. Руководство Абхазии исходит из того, что любые проблемы, в том числе возникающие в связи с пересечением российско-абхазской границы, должны решаться путем цивилизованного диалога в рамках действующего законодательства обеих стран", - говорится в комментарии пресс-службы президента.

В то же время в понедельник в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что Авидзба был задержан на посту "Псоу" на российско-абхазской границе из-за действующих в отношении него ограничений на выезд ввиду наличия задолженностей. По данным ведомства, Авидзба имеет задолженности по уплате штрафов в размере около 300 тыс. рублей и налогов в размере около 600 тыс. рублей.