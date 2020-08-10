Темпы распространения коронавируса в Индии превысили показатели США и Бразилии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Темпы прироста новых случаев заражения коронавирусом в Индии, занимающей третье место в мире по числу инфицированных, превысили показатели США и Бразилии, которые находятся на первой и второй позиции по заболеваемости. Всего в Индии коронавирус диагностирован у 2,2 млн человек. Общее число заболевших в США, Бразилии и Индии составляет более 10 млн.

Всего в мире уже более 19,8 млн заразившихся, от последствий инфекции умерли 731 тыс. человек.

В ряде стран продлевается режим чрезвычайного положения и возвращается масочный режим. Однако некоторые государства постепенно ослабляют ограничения, при этом отмечая, что будут пристально следить, чтобы это не привело к росту числа заболевших.

Рост числа заболевших

В Индии вновь был отмечен максимальный показатель новых случаев заражения - накануне там выявили более 62 тыс. заболевших. По информации индийского Минздрава, в стране в последние шесть дней фиксируются более высокие суточные скачки заболеваемости, чем в США и Бразилии.

За минувшие сутки на 23 тыс. человек увеличилось число заразившихся в Бразилии. Всего вирус был выявлен у 3 млн бразильцев, 70% из них уже выздоровели, еще 815,9 тыс. человек являются активными носителями вируса. На минувшей неделе новых заболевших оказалось более 304 тыс., что ниже, чем в последние две недели июля, когда этот показатель достигал рекордных 319,7 тыс. и 313, 3 тыс.

Рост заболеваемости вновь фиксируется в Перу - за последние сутки там заболели еще более 7 тыс. человек, общее число инфицированных в стране превысило 478 тыс. Тяжелой ситуация продолжает оставаться в Колумбии, где количество заразившихся увеличилось за сутки на 10,6 тыс., до 387 тыс.

В Австралии, где с конца июля темп прироста новых заразившихся пошел вверх, медики зарегистрировали 337 инфицированных коронавирусом и 19 летальных исходов за последние сутки. Общее число заболевших достигло 21 тыс., выздоровели более 11 тыс. человек, умерли 314. Тяжелой остается эпидемическая ситуация в штате Виктория, административным центром которого является второй по численности город страны Мельбурн, где с 17 июня фиксируется резкий рост числа заразившихся. В штате объявлен карантин, закрыта большая часть предприятий, учреждений и ведомств, все образовательные учреждения работают в онлайн-режиме, жителям предписано не покидать свои дома без веских оснований. В Мельбурне действует комендантский час, введены жесткие ограничения и масочный режим.

Постепенное улучшение

В материковой части Китая при этом за прошедшие сутки выявили 49 случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 35 из них - ввозные.

Некоторое снижение числа заболевших наблюдается в Чехии, где новых заразившихся оказалось 122, что на 53 меньше, чем днем ранее, и является наименьшим показателем за всю прошедшую неделю. Однако медики связывают это снижение прироста с уменьшением числа тестов на коронавирус.

На Украине также наблюдается спад заболеваемости - за прошедшие сутки выявлено 1 008 случаев заражения коронавирусом, что почти на 16% меньше, чем днем ранее.