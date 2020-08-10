Темпы распространения коронавируса в Индии превысили показатели США и Бразилии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Темпы прироста новых случаев заражения коронавирусом в Индии, занимающей третье место в мире по числу инфицированных, превысили показатели США и Бразилии, которые находятся на первой и второй позиции по заболеваемости. Всего в Индии коронавирус диагностирован у 2,2 млн человек. Общее число заболевших в США, Бразилии и Индии составляет более 10 млн.
Всего в мире уже более 19,8 млн заразившихся, от последствий инфекции умерли 731 тыс. человек.
В ряде стран продлевается режим чрезвычайного положения и возвращается масочный режим. Однако некоторые государства постепенно ослабляют ограничения, при этом отмечая, что будут пристально следить, чтобы это не привело к росту числа заболевших.
Рост числа заболевших
В Индии вновь был отмечен максимальный показатель новых случаев заражения - накануне там выявили более 62 тыс. заболевших. По информации индийского Минздрава, в стране в последние шесть дней фиксируются более высокие суточные скачки заболеваемости, чем в США и Бразилии.
За минувшие сутки на 23 тыс. человек увеличилось число заразившихся в Бразилии. Всего вирус был выявлен у 3 млн бразильцев, 70% из них уже выздоровели, еще 815,9 тыс. человек являются активными носителями вируса. На минувшей неделе новых заболевших оказалось более 304 тыс., что ниже, чем в последние две недели июля, когда этот показатель достигал рекордных 319,7 тыс. и 313, 3 тыс.
Рост заболеваемости вновь фиксируется в Перу - за последние сутки там заболели еще более 7 тыс. человек, общее число инфицированных в стране превысило 478 тыс. Тяжелой ситуация продолжает оставаться в Колумбии, где количество заразившихся увеличилось за сутки на 10,6 тыс., до 387 тыс.
В Австралии, где с конца июля темп прироста новых заразившихся пошел вверх, медики зарегистрировали 337 инфицированных коронавирусом и 19 летальных исходов за последние сутки. Общее число заболевших достигло 21 тыс., выздоровели более 11 тыс. человек, умерли 314. Тяжелой остается эпидемическая ситуация в штате Виктория, административным центром которого является второй по численности город страны Мельбурн, где с 17 июня фиксируется резкий рост числа заразившихся. В штате объявлен карантин, закрыта большая часть предприятий, учреждений и ведомств, все образовательные учреждения работают в онлайн-режиме, жителям предписано не покидать свои дома без веских оснований. В Мельбурне действует комендантский час, введены жесткие ограничения и масочный режим.
Постепенное улучшение
В материковой части Китая при этом за прошедшие сутки выявили 49 случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 35 из них - ввозные.
Некоторое снижение числа заболевших наблюдается в Чехии, где новых заразившихся оказалось 122, что на 53 меньше, чем днем ранее, и является наименьшим показателем за всю прошедшую неделю. Однако медики связывают это снижение прироста с уменьшением числа тестов на коронавирус.
На Украине также наблюдается спад заболеваемости - за прошедшие сутки выявлено 1 008 случаев заражения коронавирусом, что почти на 16% меньше, чем днем ранее.
Власти Грузии в связи с улучшающейся эпидемической ситуацией сняли режим строгого карантина в селе Гараджалар Гардабанского района (край Квемо Картли), которое оставалось единственным закрытым для въезда и выезда населенным пунктом в стране. По последним данным, за все время эпидемии в Грузии выявлены 1 250 случаев заражения коронавирусом.
Санитарные службы Болгарии за последние сутки зарегистрировали в стране 53 случая инфицирования - на 81 меньше, чем днем ранее, что является минимальным показателям с начала июля.
Непродовольственные магазины и объекты сферы услуг открываются в понедельник в 13 крупных городах и районах Азербайджана, включая столицу, где действует жесткий карантинный режим. Правительство приняло решение пойти на ряд послаблений, учитывая улучшение эпидемиологической ситуации в стране.
Улучшение ситуации наблюдается также в Таиланде и Пакистане.
Ограничения сохраняются
При этом в других странах ограничения сохраняются и даже усиливаются. Режим чрезвычайного положения продлен в Венесуэле и продолжает действовать в Перу и Колумбии.
Во Франции столичная администрация сообщила о введении с понедельника масочного режима на набережных Сены и в ряде других открытых популярных мест Парижа. В мэрии города объяснили данный шаг ухудшением ситуации с распространением коронавируса. 31 июля правительство Франции разрешило префектам регионов вводить обязательное ношение масок в открытых общественных местах. Этим правом уже воспользовались власти Ниццы, Лилля, Биаррица, Сен-Мало, Орлеана, Тура и других городов. С 20 июля защитные маски требуются во всех закрытых общественных местах во Франции.
Литва с понедельника из-за коронавируса ввела требование 14-дневной самоизоляции для въезжающих из соседней Польши и с Кипра. По данным литовского Минздрава, в Исландии, Нидерландах и Турции эпидемическая ситуация превышает критический порог, поэтому въезд гражданам этих стран запрещается. Разрешен въезд только гражданам Литвы и лицам с видом на постоянное жительство в республике при условии обязательной двухнедельной самоизоляции.
Еженедельно в Литве уточняется список неблагополучных по коронавирусу стран. В него включаются государства, где на 100 тыс. жителей на протяжении двух недель фиксируется более 16 случаев заражения. Из стран, где этот показатель превышает 25 случаев, въезд в Литву закрывается.