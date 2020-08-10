Вьетнам отправил в Россию защитные средства для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство Вьетнама отправило российским властям средства индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщило посольство РФ в Ханое на своей странице в Facebook .

Груз был доставлен в Москву 10 августа компанией Vietnam Airlines, которая взяла на себя все транспортные расходы. Координировали перевозку посольство России в Ханое и посольство Вьетнама в Москве.

В сообщении дипведомства также отмечается, что "на очереди отправка еще нескольких тонн СИЗ (средств индивидуальной защиты - прим. ТАСС), ранее переданных [российскому] посольству другими министерствами, ведомствами, организациями, компаниями и отдельными гражданами Вьетнама".

За помощь "в духе традиций дружбы и взаимной поддержки" российские дипломаты выразили благодарность своим коллегам из Вьетнама, а также вьетнамским компаниям, внесшим свой вклад в подготовку гуманитарного груза.