В Липецкой области появится единый центр управления регионом

ЛИПЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Единый центр управления регионом (ЦУР), призванный оперативно решать проблемы граждан, появится в Липецкой области в текущем году. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Новый центр, создаваемый в рамках выполнения поручения президента РФ - это совместный проект администрации области, Минкомсвязи РФ и АНО "Диалог", - сказал Артамонов. По его словам, область стала одним из первых регионов страны, где внедряется подобная платформа, призванная оперативно обрабатывать жалобы граждан, вести мониторинг различных сложных ситуаций в муниципалитетах и максимально быстро на них реагировать.

"ЦУР позволит оперативно отслеживать проблемы, возникающие в области, данные будут собираться от жителей из различных источников, от звонков в экстренные службы до жалоб и обращений в социальных сетях", - пояснил Артамонов. Он подчеркнул, что специалисты центра смогут отслеживать и решать проблемы населения в режиме онлайн. Средства на создание центра выделили из федерального бюджета.