Под Калининградом открылась первая смена молодежного форума "Балтийский Артек"

КАЛИНИНГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Первая смена молодежного образовательного форума "Балтийский Артек" открылась в поселке Ягодное на берегу Виштынецкого озера в Калининградской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области.

"На первую смену "Кинопространство" приехали 80 молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет. В течение четырех дней с 8 по 11 августа участники форума познакомятся с процессом создания роликов социальной направленности, узнают, что такое командная работа на съемочной площадке, а так же разберутся в особенностях создания рекламы", - говорится в сообщении.

До настоящего времени форум проводился на берегу бухты Филинской Балтийского моря. Участники жили в палаточном городке. В этом году он впервые проводится на базе центра детского и молодежного отдыха "Жемчужина" недалеко от Виштынецкого озера. Решение об изменении места принято в том числе из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, пояснили ТАСС в агентстве по делам молодежи области. "Как палаточный лагерь во время пандемии форум не может работать, поэтому работает как стационарный, на базе "Жемчужины", - сказал представитель агентства.

Перед тем как заехать на территорию форума, все участники сдали тест на коронавирус и прошли медицинское обследование. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории лагеря соблюдаются все необходимые санитарные нормы.

"Балтийский Артек" - это традиционный форум и одно из ключевых молодежных образовательных мероприятий Калининградской области. В ближайшие две недели более 300 ребят смогут проявить себя и найти свои сильные стороны. Мы постарались подготовить актуальные для молодежи направления образовательных программ: кинопроизводство, IT, волонтерство и лидерство", - сказал руководитель агентства по делам молодежи области Денис Калиновский, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Участники форума - молодые люди от 18 до 30 лет. Они могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов от Росмолодежи. Очная защита проектов состоится на третьей смене форума.