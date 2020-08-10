Захарова: действия белорусских силовиков в отношении журналистов из РФ непропорциональны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Действия силовых органов Белоруссии в отношении российских журналистов были непропорциональными. Об этом написала на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сегодня пять лет в должности директора департамента информации и печати МИД России. Не думала, что в этот день я буду заниматься защитой российских журналистов от непропорциональных действий силовиков в братской Белоруссии", - отметила дипломат.

Дипломат также сообщила, что многие из задержанных журналистов запросили аккредитацию заранее по всем правилам.

Захарова отметила, что журналисты обязаны работать, уважая законы страны пребывания, и наличие аккредитации является обязательным условием их легальной деятельности. "Но многие из них добросовестно запросили аккредитацию заранее, по всем правилам. Ее им не дали, зато сейчас дали дубинками по голове", - подчеркнула она.