Роспотребнадзор помогает контролировать эпидситуацию в Гвинее, Вьетнаме, Абхазии

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора оказывают помощь при контроле эпидемиологической ситуации во время туристического сезона в Гвинее, Вьетнаме, а также странах постсоветского пространства. Об этом на заседании президиума по борьбе с коронавирусом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы продолжаем <...> оказывать помощь нашим коллегам в странах постсоветского пространства и дальнего зарубежья. Наши коллеги продолжают работу в Гвинее и во Вьетнаме, оказывая помощь", - сказала она.

Попова пояснила, что российская мобильная лаборатория во Вьетнаме находится постоянно в троп-центре - тропическом научно-исследовательском и технологическом центре. Она <...> продолжает свою активную работу. Все исследования в Гвинее проводятся для большого количества людей и, в том числе, руководства страны на базе лаборатории Роспотребнадзора, расположенной в городе Киндия.

По словам Поповой, в Бейруте (Ливан) продолжает работу по оказанию помощи СПЭБ - специализированная противоэпидемическая бригада. "И группа наших ученых и практиков уже более недели работает в Абхазии, сопровождая курортный сезон и эту туристическую кампанию за пределами РФ", - добавила глава ведомства.

Ученые Роспотребнадзора уже вернулись из нескольких стран постсоветского пространства, сообщила Попова. "Коллеги вернулись из Таджикистана, из Киргизии, из Казахстана, и мы продолжаем консультировать в онлайн-режиме для того, чтобы оказать помощь. Сегодня уже совершенно очевидны результаты совместных усилий в этих странах: темпы прироста снижаются, динамика улучшается. И мы надеемся на скорейшее совместное положительное достижение результатов по стабилизации ситуации и за границами РФ", - заключила она.