В Башкирии планируют приостановить деятельность передвижных зоопарков

УФА, 10 августа. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики изучить возможность приостановления деятельности передвижных зоопарков из-за плохих условий содержания животных. Взамен он попросил представить ему проект создания современного зоопарка в Уфе, сообщает пресс-служба главы региона на официальном сайте в понедельник.

"Надо посмотреть, насколько мы можем организационными, административными, пропагандистскими мерами сделать так, чтобы такие [передвижные] зоопарки к нам не заезжали. Это потихоньку нужно сворачивать. В цивилизованных странах такого уже нет. Когда огромный медведь сидит в клетке три на три "квадрата", это очень плохо. Прошу в течение недели подробно изучить вопрос и представить предложения. У нас в республике этого быть не должно", - цитирует Хабирова пресс-служба.

Сам вопрос возник из-за передвижного зоопарка в Кировском районе Уфы, в котором животные находятся в тяжелых условиях. Глава региона поручил сформировать проектный офис для создания в городе Уфе современного зоопарка.

"Эта работа большая, объемная. Она не на один год, а как минимум на четыре-пять лет. В Уфе мы должны построить большой современный зоопарк, где животным будет комфортно. Чтобы родители с детьми могли туда приезжать. Считаю, что такому городу-миллионнику, как Уфа, да и всей республике зоопарк необходим", - приводит пресс-служба цитаты Хабирова.