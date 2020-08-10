VI Пляжные Азиатские игры в городе Санья из-за пандемии перенесены на апрель 2021 года

САНЬЯ /Китай/, 10 августа. /ТАСС/. VI Пляжные Азиатские игры, которые должны были состоятся в городе Санья южной китайской провинции Хайнань 28 ноября - 6 декабря, перенесены на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте оргкомитета мероприятия.

Между Олимпийским советом Азии, Олимпийским комитетом Китая и Организационным комитетом VI Пляжных Азиатских игр достигнута договоренность о переносе срока проведения игр на 2-10 апреля 2021 года. Название состязаний, несмотря на перенос, будет сохранено как VI Пляжные Азиатских игры 2020. Подготовительная работа к предстоящим играм продолжается, указывается в сообщении.

Город Санья выиграл право на проведение VI Пляжных Азиатских игр в марте прошлого года. Соревнования будут включать в себя 16 дисциплин, среди которых плавание, водное поло, пляжная легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, борьба, лодочная гребля, парусный спорт, серфинг и другие.

Впервые Азиатские пляжные игры прошли в 2008 году на Бали в Индонезии, с тех пор они проходят раз в два года. Санья - не первый китайский город, который будет принимать соревнования. В 2012 году игры прошли в городе Хайян в провинции Шаньдун на востоке Китая. Состязания также организовывались в Индонезии (2008 год), Омане (2010 год), Таиланде (2014 год) и Вьетнаме (2016 год).