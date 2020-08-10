В Израиле создадут медицинскую маску из золота и бриллиантов

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 августа. /ТАСС/. Израильский ювелир работает над самой дорогой медицинской маской в мире, которая будет сделана из золота и инкрустирована бриллиантами, а цена ее составит $1,5 млн. Об этом сообщает в понедельник газета The Jerusalem Post.

По данным издания, для производства этого экстравагантного изделия используются белое золото и 3,6 тыс. драгоценных камней. Маска будет оборудована фильтром N99 промышленного класса. Она заказана "богатым китайским бизнесменом, проживающим в настоящее время в Соединенных Штатах", а его главным условием было лишь, чтобы "маска стала самой дорогой в мире", указывает газета. Работа над изделием в соответствии с условиями контракта должна быть завершена к концу 2020 года.

Газета Haaretz отмечает, что золотая маска с бриллиантами "может просиять глянцевой изюминкой" индустрии защитного снаряжения, "которое теперь является обязательным при появлении в общественных местах во многих странах". "Однако, при весе в 270 г, что почти в 100 раз больше, чем у типичной медицинской маски, это изделие вряд ли станет практичным аксессуаром", - подчеркивает издание.