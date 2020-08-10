В МЧС рассказали о работе российской группировки на завалах в Бейруте

БЕЙРУТ, 10 августа. /ТАСС/. Проведение аварийно-спасательных работ в порту Бейрута осложняется отсутствием строительных планов разрушенных зданий. Об этом в субботу журналистам сообщил руководитель оперативной группировки МЧС РФ в Ливане Сергей Воронцов.

"Здесь (в порту Бейрута - прим. ТАСС) есть сложность с планами сооружений. Местами они отсутствуют. Мы предполагаем, что строилось все в процессе", - сказал он.

Поскольку власти Ливана накануне признали, что под завалами нет выживших, начала использоваться тяжелая техника. Это ускоряет процесс разбора железобетонных конструкций элеватора. Вручную их пришлось бы раскапывать несколько месяцев, говорят спасатели.

Спасатели чуть ли не в первый же день спустились в подвал строения в поисках людей с альпинистским снаряжением, но он почти полностью оказался затоплен, уточнил Воронцов. К настоящему времени спасатели почти докопали до нулевого этажа. Им активно помогают коллеги из других стран.

Помощь собак

"Активно используются наши кинологические расчеты, поскольку здесь это самая необходимая помощь. Коллеги из других государств активно используют наших кинологов", - рассказал руководитель группировки российских спасателей.

Всего в Бейрут прилетели шесть собак. У многих есть опыт поиска людей в завалах. Например, собака Урга участвовала в операции на месте взрыва жилого дома в Магнитогорске, а также искала потерявшихся в лесу в Подмосковье и под Челябинском. "С данной собачкой работаю с 2016 года, ей шесть лет - это самый расцвет лет для собаки", - уточнил кинолог отряда "Центроспас". Когда надо работать, собаки бегут с кинологом на завал; когда надо отдыхать - прячутся в тени под машиной. На них надета специальная попона, которую поливают водой, чтобы спасти животных от жары.

МЧС в Бейруте

Спасатели МЧС РФ прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России принимают пострадавших. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела восьми человек.