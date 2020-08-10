Авиакомпании могут отказаться перевозить умерших из-за COVID-19 из Турции в Россию

АНКАРА, 10 августа. /ТАСС/. Авиаперевозчики могут отказать в транспортировке из Турции в Россию тела пациента с установленным диагнозом COVID-19. Об этом говорится в распространенном в понедельник разъяснении посольства РФ в Анкаре относительно действий турецких властей в условиях сохраняющихся рисков заражения коронавирусом.

"В случае летального исхода авиаперевозчик вправе отказать в репатриации тела пациента с установленным диагнозом COVID-19 в связи с высоким риском инфицирования. В таких случаях родственникам будет предложено захоронение на территории Турции", - указывается в сообщении.

В посольстве объяснили, что произойдет, если у гостя гостиницы обнаружат повышенную температуру (от 37,8 градуса). В этом случае его отправят к отельному врачу, который уже сам принимает решение о вызове скорой помощи для доставки в больницу и проверки на наличие симптомов COVID-19. Если у одного из членов семьи выявят коронавирус, анализы возьмут у остальных родственников, отдыхающих в отеле, и даже могут направить на сдачу тестов выборочное число контактировавших с заразившимся. "Конкретного алгоритма действий по поголовной проверке и принудительной госпитализации всех постояльцев или проверке их на наличие заражения не существует", - заметили при этом в диппредставительстве.

Там подчеркнули, что "существуют особые оговорки по тем лицам, которые остаются в отеле на 14-дневном карантине". "Согласно сертификату здоровья, отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого лица. Однако по итогам карантина, если он превышает количество дней отдыха по оплаченной путевке, перелет в Россию должен оплатить либо туроператор, либо сам клиент. Данный вопрос остается открытым. Страховая компания выполняет свои обязательства по оплате транспортных расходов по возвращению на родину в случае госпитализации клиента, а не пребывания на карантине", - пояснили в посольстве.

В диппредставительстве также отметили, что, несмотря на предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях, режим их использования для клиентов внутри отелей не регламентирован и носит уведомительный характер.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. В последние три дня в республике зафиксирован рост новых случаев инфицирования. Общее число заразившихся в стране превысило 240 тыс., умерли 5 844 человека, выздоровели 223 759 пациентов.