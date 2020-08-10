Беглов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил усилить контроль за соблюдением масочного режима в городе.

"Главам районов - усильте работу по поводу соблюдения масочного режима, во всех структурах надо следить, в общественных организациях, транспорте - в рамках ваших полномочий. Сегодня я еще раз обратил внимание [на это] на совещании с силовиками. Это очень важно для нас, у нас [стоят] вопросы подготовки к зиме, подготовки к новому учебному году, и ряд вопросов, которые нужно рассматривать, поэтому усильте работу", - сказал он на заседании городского правительства в понедельник.

Сейчас масочный режим в Петербурге обязателен для посещения различных городских учреждений, торговых центров, в общественном транспорте. В городе разрешена работа торговых центров, заведений общественного питания, музеев, проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий, сняты ограничения на работу парков и аттракционов, разрешено посещение парков и лесов, а также тестовые поездки в автосалонах.

По последним данным оперативного штаба, в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 2,1 тыс. человек, выздоровели более 24 тыс. человек.