В Сочи встретили миллионного туриста

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Город-курорт Сочи с начала туристического сезона 2020 года принял 1 млн гостей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в понедельник.

Из-за пандемии коронавируса в этом году летний туристический сезон начался в Сочи, как и на остальных курортах Краснодарского края, позднее. Первые туристы смогли приехать 1 июня, когда возобновили свою работу санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина, который действовал с 31 марта, сняли только 21 июня, и на Кубань начали активно приезжать туристы. За два летних месяца край посетили 2,3 млн отдыхающих, при этом самая высокая загрузка средств размещений фиксируется в Сочи.

"В Сочи торжественно встретили миллионного туриста. Им стала жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на курорт с мужем и двумя детьми. У входа в отель семью встречали представители администрации города, руководители гостиничного комплекса "Богатырь" и анимационная команда "Сочи Парка", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на сегодняшний день в городе одномоментно находятся порядка 220 тыс. туристов, всего же с 1 июня курорт принял 1 млн гостей.

"Мы можем смело сказать, что на курорте зафиксирована стабильная динамика роста туристического потока. Администрацией Сочи организован тщательный мониторинг, позволяющий ежедневно анализировать количество прибывающих гостей. Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта туристов. Для нас очень важно, чтобы отдых в Сочи был для них комфортным и безопасным, поэтому неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора остается главным условием для работы всех объектов санаторно-курортной отрасли города", - привели в пресс-службе слова директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Светланы Батяйкиной.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. По итогам 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, общий турпоток Краснодарского края составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.