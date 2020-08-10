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Пандемия COVID-19

Медики зафиксировали рекордный суточный прирост заражений коронавирусом на Кубе

Общее число инфицированных превысило 3 тыс.

ГАВАНА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Кубы сообщило в понедельник о 93 новых случаях заражения коронавирусом, что является самым высоким для карибской республики суточным показателем с начала пандемии. Общее число инфицированных превысило 3 тыс.

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"Вчера было сделано 4 267 тестов на наличие коронавируса, 93 из них дали положительные результаты", - сообщил руководитель департамента эпидемиологии Минздрава Кубы Франсиско Дуран Гарсия в эфире государственного телевидения. По его словам, большая часть заразившихся проживает в Гаване.

После резкого роста числа заражений на прошлой неделе власти столицы приняли решение вернуть действие ряда ограничительных мер в городе. Было объявлено о закрытии пляжей, ограничении работы ресторанов и транспорта. Полиция также усиленно контролирует передвижение граждан между Гаваной и соседними провинциями острова.

Первые три случая заражения коронавирусом были зафиксированы на Кубе 12 марта. По официальным данным, за весь период с начала пандемии на территории республики зарегистрировано 3 046 случаев инфицирования и 88 летальных исходов. Выздоровели около 2,5 тыс. пациентов.

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КубаПандемия COVID-19
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