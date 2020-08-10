Помощник президента Абхазии погасил долги после инцидента на границе с Россией

СУХУМ, 10 августа. /ТАСС/. Помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба погасил образовавшуюся задолженность около 1 млн рублей, из-за которой в отношении него действуют ограничения на выезд. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

В понедельник в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что Авидзба был задержан на посту "Псоу" на российско-абхазской границе из-за действующих в отношении него ограничений на выезд ввиду наличия задолженностей. По данным ведомства, Авидзба имеет задолженности по уплате штрафов в размере около 300 тыс. рублей и налогов в размере около 600 тыс. рублей.

"Долги полностью погашены, в течение нескольких дней будут сняты ограничения, действовавшие в отношении него", - сообщили в ведомстве.

В пятницу в социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как внедорожник протаранил ворота контрольно-пропускного пункта "Псоу" на российско-абхазской границе. Позже в СМИ появились сведения о том, что за рулем находился помощник президента Абхазии по международным делам Ахра Авидзба, который якобы несколько часов провел на границе, ввиду того, что не мог ее пересечь, после чего протаранил ворота. В пресс-службе президента Абхазии сообщали, что руководство республики проводит проверку инцидента.