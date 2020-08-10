Археологи нашли около 200 предметов в поселении эпохи викингов под Псковом

ПСКОВ, 10 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили около 200 предметов - среди них серебряный перстень эпохи викингов - в ходе раскопок на территории древнего поселения у деревни Горожане в Новосокольническом районе Псковской области, которое считается наиболее богатым поселением X-XI века на северо-западе России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Археологического центра Псковской области.

"Количество индивидуальных находок на раскопе в поселении Горожане приближается к двумстам. Сегодня утром в одной из ям X века был извлечен серебренный широкосерединный перстень с завязанными концами. Щиток перстня украшен орнаментом "волчий зуб". Такие перстни характерны для финального этапа эпохи викингов", - отмечается в сообщении. Раскопки ведутся в рамках программы "Наследие" и фонда "История Отечества"

В середине июля археологи сообщили о том, что обнаружили повреждение археологического памятника на территории древнего поселения викингов, по оценке ученых были уничтожены или значительно повреждены несколько остатков построек X века. Летом 2019 года псковские археологи обнаружили в этих местах более 500 артефактов. По словам ученых, число находок, обнаруженных в ходе экспедиции, стало рекордным за все годы проведения раскопок на этой территории.

Археологам, в частности, удалось обнаружить древние украшения и монеты, разнообразные бусы из стекла, горного хрусталя, металла, а также фрагменты арабского серебра и 10 дирхем.

По мнению ученых, на месте поселения, площадь которого составляет порядка 2,5 гектаров, хорошо сохранился "мощный культурный слой" X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. Здесь находят большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на северо-западе России.