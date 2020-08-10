В Краснодаре похоронили главу Кубанской митрополии

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Чин погребения главы Кубанской митрополии митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора состоялся в понедельник в Краснодаре, сообщили журналистам в пресс-службе митрополии.

Глава Кубанской митрополии умер в субботу на 80 году жизни после непродолжительной тяжелой болезни. По информации епископа Саввы, митрополит умер от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией.

"Гроб с телом новопреставленного митрополита Исидора прибыл в Екатерининский кафедральный собор. Литию об усопшем совершил благочинный Центрального округа, настоятель Сергиевского храма протоиерей Богдан Черных. [Состоялся] чин погребения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора", - говорится в сообщении.

В 1967 году он был пострижен в монашество с именем Исидор. В 1987 году был назначен епископом Краснодарским и Кубанским. Через два года возведен в сан архиепископа. В 1994 году ему присвоен титул "Краснодарский и Новороссийский". В 2001 году возведен в сан митрополита и получил титул "Екатеринодарский и Кубанский". Решением Священного Синода в 2013 году назначен главой Кубанской митрополии.

Временно управлять Екатеринодарской епархией после смерти митрополита Исидора будет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.