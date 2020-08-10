Празднование дня города в Чебоксарах пройдет в режиме онлайн

ЧЕБОКСАРЫ, 10 августа./ТАСС/. Праздничные мероприятия в день города в Чебоксарах пройдут в режиме онлайн с 11 по 16 августа. Власти решили отказаться от традиционного формата празднества из-за пандемии коронавируса, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города.

"Ограничения по коронавирусу внесли коррективы в массовые мероприятия. Теперь вовлекаем горожан в онлайн-акции: фотоконкурсы, экскурсии, интеллектуальные игры и другие проекты. Повторим трансляцию праздничного концерта, посвященного 550-летнему юбилею Чебоксар", - цитирует пресс-служба главу администрации Алексея Ладыкова.

В этом году жители города смогут дистанционно присоединиться к конкурсу "Цветущие Чебоксары" и оформить свой балкон либо окно в праздничной тематике. Кроме того, в режиме онлайн также можно будет записать свои пожелания и напутствия городу и разместить их в социальных сетях под хештегом #ПерлеЧебоксары.

В очном режиме пройдет чествование почетного гражданина города Чебоксары и вручение памятных медалей 100-летия Чувашской автономии. В республике в честь юбилея 15 августа также откроются после реконструкции проспект Ивана Яковлева и Сугутский мост в Чебоксарах.

День города в Чебоксарах празднуют каждое третье воскресенье августа. Первый раз он праздновался 15 сентября 1984 года в парке культуры и отдыха имени 500-летия города, когда Чебоксарам исполнилось 515 лет.