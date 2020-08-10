Мультимедиа арт музей откроет выставку "Цветы врачам" 7 сентября

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московский Мультимедиа арт музей (МАММ) откроет 7 сентября выставку "Цветы врачам", где покажет самые интересные работы, созданные во время флешмоба в поддержку медицинских работников, борющихся с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба музея в понедельник.

В мае музей совместно с агентством "Пикчер", платформой Malevich и попечителем МАММ и сооснователем доменной зоны .ART Рейхан Касимовой запустил флешмоб "Цветы врачам". Организаторы акции призывали рисовать, фотографировать или создавать на компьютере цветы и выкладывать их в социальных сетях.

"Наш музей по хештегу #цветыврачам отобрал наиболее интересные работы. Из них сложилась выставка "Цветы врачам". В экспозицию вошли произведения мэтров современного российского искусства, работы молодых художников, а также работы непрофессиональных авторов - взрослых и детей, принявших участие в флешмобе", - говорится в сообщении.

В музее добавляют, что на гала-открытие 7 сентября будут приглашены прежде всего врачи, а также те, кто сделал для них "цветы" в рамках флешмоба. В экспозицию войдут работы художников Ильи Кабакова, Павла Пепперштейна, Константина Звездочетова, Игоря Шелковского, Евгения Гранильщикова, групп "ЕлиКука" и AES+F и других. Также посетители увидят видео- и фоторепортажи, "запечатлевшие героическую работу врачей на их круглосуточных вахтах в наиболее напряженные моменты эпидемии".

"В конце выставки будет проведен аукцион работ, вошедших в экспозицию. 60% от вырученных средств будут переданы в качестве адресной помощи семьям врачей и медработников, погибших во время эпидемии, а 40% - на поддержку художников, которые во время эпидемии также оказались социально незащищенным слоем населения, потеряв работу и намеченные ранее выставки", - говорится в сообщении. Также директор музея Ольга Свиблова объявила ранее, что МАММ установит бессрочный бесплатный вход для врачей и медработников. Выставка будет работать до 18 октября включительно.