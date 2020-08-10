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Пандемия COVID-19

Пандемия станет главной темой недели высокого уровня Генассамблеи ООН

Вместо личных выступлений лидеров стран в сентябре в зале Генассамблеи будут показаны их видеообращения

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Общеполитические дебаты высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН), которые пройдут в конце сентября, будут посвящены сотрудничеству стран в борьбе с пандемией. Об этом говорится в распространенном в понедельник письме председателя предстоящей 75-й сессии ГА ООН Волкана Бозкыра государствам-членам организации, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

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Ранее предполагалось, что дебаты пройдут под темой "Будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна: подтверждение приверженности многосторонности". Однако избранный в июне председатель 75-й сессии решил актуализировать проблему, которую планируется обсудить.

"В связи с глобальным кризисом, спровоцированным пандемией COVID-19, я решил уделить именно этой теме большее внимание", - отметил Бозкыр. Он сообщил ,что обновленная тема будет звучать как "Будущее, которое мы хотим, ООН, которая нам нужна: подтверждение приверженности многосторонности - борьба с COVID-19 с помощью координации международных усилий".

Ранее председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН Тиджане Мохаммад Банде сообщил, что государства-члены приняли консолидированное решение о том, что вместо личных выступлений лидеров стран в сентябре в зале Генассамблеи будут показаны их видеообращения. В то же время официально представителям стран не запрещено приезжать в Нью-Йорк на неделю высокого уровня, но в здании штаб-квартиры ООН действуют строгие карантинные ограничения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,8 млн человек, свыше 731 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 892 654 случая заражения, выздоровел 696 681 человек, умер 15 001. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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