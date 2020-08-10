Около 110 тыс. первоклассников в Подмосковье пойдут в школу в новом учебном году

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 940 тыс. детей пойдут в подмосковные школы в новом учебном году, из них 110 тыс. - первоклассники, их число по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5 тыс. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора Подмосковья.

"Наша задача - максимально подготовится к линейкам, к учебному процессу. Каждый год в наши школы идет на 5% больше детей, в этом году - плюс 38 тыс. В первый класс отправятся 110 тыс. ребятишек, в прошлом году было - 105 тыс. Мы активно строим и школы, и детские сады", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточнятся, что образовательный процесс в новом учебном году должен быть организован с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации. В частности, все подмосковные школы должны быть обеспечены бесконтактными градусниками, дезинфицирующими средствами, запасом масок и перчаток, приборами обеззараживания воздуха. Планируется разделить потоки учащихся за счет использования нескольких входов, а также в школьных столовых увеличат дистанцию между столами и создадут индивидуальный график питания для классов.

"По поручению губернатора с сентября все ученики 1-4 классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Дополнительно в Московской области до начала учебного года проведут тестирование всех учителей, а с сентября поликлиники будут информировать школы о болеющих детях", - добавляется в материале.

В свою очередь министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что с начала учебного года в Подмосковье заработают около 1,5 тыс. школ.