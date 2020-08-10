Представители российских СМИ требуют от властей Белоруссии освободить журналистов РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Представители изданий "Ведомости", "Коммерсантъ" и РБК обратились к властям Белоруссии с требованием отпустить задержанных российских журналистов, освещавших выборы в республике.

"Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении", - говорится в совместном заявлении, распространенном в понедельник.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске в воскресенье во время разгона протестных акций были задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и военный корреспондент Семен Пегов. Последний находится в ГУВД Минска, подтвердили ТАСС в пресс-службе посольства РФ.