В российских школах с 1 сентября занятия начнутся в очном формате

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Занятия в российских школах с 1 сентября будут проходить в очном формате, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью "Российской газете".

"Первого сентября все готовятся к открытию школ, колледжей, детских садов, в школах пройдут традиционные линейки. <…> Школы начнут работать по особому графику, [будут] отменены массовые мероприятия. Но главное - традиционные занятия останутся", - сказал Кравцов.

По его словам, министерство "в ручном режиме" контролирует подготовку школ к новому учебному году. "Будет проведена их дезинфекция, предусмотрены меры проветривания помещений, термометрия на входе. Мы договорились с Министерством здравоохранения - в течение первых недель в каждой школе будет присутствовать медицинский работник", - напомнил министр.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,8 млн человек, свыше 731 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 892 654 случая заражения, выздоровел 696 681 человек, умер 15 001. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.