В ООН заявили, что в Ливане через две с половиной недели может закончиться хлеб

ООН, 10 августа. /ТАСС/. Хлеб может закончиться в Ливане, если работу порта Бейрута не удастся восстановить в течение двух недель. Об этом сообщил во вторник исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая на брифинге по гуманитарной ситуации в Ливане.

"Меня крайне беспокоит, что примерно через две с половиной недели в стране закончится хлеб. 85% зерна в стране импортируется, оно поступает через бейрутский порт, который был разрушен", - сказал он.

"Сейчас мы занимаемся тем, чтобы вернуть порту хотя бы временную способность принимать корабли с продовольствием, - продолжил Бизли. - Мы отправили корабль с 17,5 тыс. тонн пшеницы, который может уже через две недели прибыть в Бейрут, это сможет обеспечить Ливан хлебом на 20 дней".

Помимо этого, как уточнил Бизли, готовятся и более крупные поставки хлеба. "Но для этого нам надо, чтобы порт имел способность принимать суда через две недели, поэтому сейчас так необходима поддержка доноров. Нам понадобятся временные хранилища, краны и генераторы через две недели", - уточнил он. Глава ВПП также сообщил, что три грузовых самолета ВПП с продовольствием уже прибыли в аэропорт Бейрута.

"Люди на улице разгневаны, это правда. Но также вдохновляет то, что многие молодые люди помогают расчищать завалы, - добавил Бизли. - Нам действительно предстоит много работы".