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Президентские выборы в Белоруссии - 2020
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Лавров и Макей обсудили вопросы, связанные с российскими журналистами

Речь идет о представителях СМИ, работающих в республике без аккредитации

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Белоруссии и Владимир Макей провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с представителями российских СМИ, работающими в Белоруссии без аккредитации. Об этом сообщается на сайте МИД Белоруссии.

"Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Белоруссии вне легального поля без соответствующей аккредитации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что министры обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси, в том числе "в контексте вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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