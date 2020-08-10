Лавров и Макей обсудили вопросы, связанные с российскими журналистами

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Белоруссии и Владимир Макей провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с представителями российских СМИ, работающими в Белоруссии без аккредитации. Об этом сообщается на сайте МИД Белоруссии.

"Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Белоруссии вне легального поля без соответствующей аккредитации", - говорится в заявлении.

Отмечается, что министры обменялись мнениями о текущем развитии ситуации в Беларуси, в том числе "в контексте вмешательства внешних сил во внутриполитические процессы".