Город Санья на Хайнане занял первое место в КНР по уровню активности ночной жизни

САНЬЯ /Китай/, 10 августа. /ТАСС/. Город Санья южной китайской провинции Хайнань занял первое место в стране по индексу ночной жизни (Urban Nightlife index), отражающему активность горожан в темное время суток. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на доклад разработчиков китайского навигационного приложения Baidu Maps ("Байду мэпс") и экспертов из Университета Тунцзи.

"Индекс ночной жизни рассчитан на основании мобильных данных о передвижениях людей и транспорта с 8 до 12 вечера. В расчет берется активность населения, фиксируемая на расстоянии одного километра от жилых зданий и компаний. Административный центр провинции Хайнань город Хайкоу расположился в соответствующем рейтинге на втором месте. Девять из десяти населенных пунктов, лидирующих по уровню активности ночной жизни, находятся на юге Китая", - уточняет издание.

Согласно докладу, во втором квартале 2020 года интенсивность городских поездок на транспорте в подавляющем количестве городов КНР достигла 90% от уровня аналогичного периода прошлого года. По темпам восстановления городской активности после улучшения эпидемиологической ситуации в стране Санья и Хайкоу заняли второе и шестое места соответственно.

После снятия запрета на межрегиональный групповой туризм в Китае, который длился более 170 дней в связи со вспышкой коронавируса в стране, тропическая провинция Хайнань вошла в число наиболее популярных направлений для совершения поездок. Так, например, поток туристов в курортном городе Санья на фоне постепенно увеличивающегося количества авиарейсов из других регионов во второй половине июля вырос на 210% по сравнению с первыми двумя неделями минувшего месяца, превысив 10 тыс. человек.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления".