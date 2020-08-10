В Казани открыли новый корпус инфекционной больницы

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Новый корпус республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора А. Ф. Агафонова открылся в понедельник в Казани, строительство объекта началось в апреле 2020 года.

"Наши строители в течение 100 дней справились с поставленной задачей, вот этот прекрасный объект, он на медицинский объект даже не похож, он похож на профилакторий, санаторий на берегу моря. С большим качеством, с большой скоростью [возведен]", - сказал на церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как отметил, присутствовавший на церемонии, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в общей сложности в Татарстане развернуто 1900 коек. "Фактически, каждая палата является отдельным боксом, позволяет принимать разного профиля пациентов, с разными инфекционными заболеваниями, и тем самым разгрузить и обеспечить плановую помощь всем остальным", - сказал он.

По данным сайта Министерства здравоохранения Татарстана, второй корпус больницы был построен за 100 дней. Пятого августа подрядчик получил заключение Госстройнадзора о соответствии здания требованиям техдокументации. Строить новый корпус больницы начали в апреле текущего года, проект разработало ГУП "Татинвестгражданпроект".

Четырехэтажный корпус медучреждения площадью 15 тыс. кв. метров рассчитан на 232 койки, имеет возможность размещения до 400-500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций, в том числе 12 реанимационных.