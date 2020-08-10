В Белоруссии после акции протеста в больницах находятся почти 100 человек

МИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Около 40 сотрудников МВД и более 50 участников несанкционированных акций протеста находятся в настоящее время в больницах Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Владимир Караник.

"На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное", - сказал он.

По словам министра, обошлось без погибших. "Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация [о погибшем гражданине], - продолжил он. - Выяснилось, что 35-летний минчанин, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД". Глава Минздрава добавил, что мужчина находился в нетрезвом состоянии и сорвался с машины, после чего был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. "Поэтому еще раз хочу сообщить, что во время вчерашних уличных акций погибших нет. Но есть повод задуматься о своей безопасности и здоровье", - подчеркнул Караник.