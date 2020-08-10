Власти Чувашии намерены компенсировать 50% затрат на реабилитацию пациентов с COVID-19

ТАСС, 10 августа. Половину затрат на реабилитацию пациентов, перенесших коронавирус, намерены возмещать власти Чувашии из бюджета республики. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой администрации главы региона.

По данным правительства республики, реабилитация лиц, перенесших коронавирус в тяжелой и средней форме, проводится в условиях дневных стационаров за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) по направлению лечащего врача. По словам министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, пока остаются нерешенными вопросы, касающиеся проживания и питания пациентов, которые будут направляться на реабилитацию из районов республики.

"Если это дневной стационар, то он полностью компенсируется системой ОМС. Сегодня на совещании обсуждался другой вариант - прохождение реабилитации в режиме круглосуточного стационара. Здесь возникают дополнительные затраты, по которым мы планируем в ближайшее время принять решение о компенсации из бюджета Чувашской Республики - в размере 50% проживания и питания людей, которым требуется соответствующая реабилитация", - приводятся слова врио главы Чувашии Олега Николаева в сообщении.

По его мнению, эта мера позволит значительно расширить охват реабилитацией пациентов, перенесших инфекцию в средней и тяжелой форме. По данным министерства здравоохранения республики, в такой медицинской реабилитацией сегодня нуждаются 2 420 жителей Чувашии.

В понедельник Николаев посетил санаторий "Надежда", где уже приступили к реализации программы по медицинской реабилитации жителей республики, перенесших коронавирус. По словам генерального директора санатория Татьяны Бикчантаевой, часть методов восстановления здоровья пациентов основана на использовании уникальной минеральной воды из собственного источника, которая по своим целебным свойствам не уступает водам Кавказа и Крыма.

"В санаторий по программе реабилитации смогут попасть люди, которые находятся на учете у врачей. Для этого им необходимо получить соответствующее направление", - уточнил журналистам врио главы Чувашии.