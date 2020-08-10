Мурашко заявил, что Россия не испытывала трудностей с лекарствами в период пандемии

КАЗАНЬ, 10 августа. /ТАСС/. Россия не испытывала трудностей с обеспечением пациентов лекарственными препаратами в период пандемии новой коронавирусной инфекции благодаря отечественному производству. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Казань.

"Лекарственные препараты - мы не испытывали трудностей, поскольку отечественное производство подхватило и начало производить в достаточном объеме практически все необходимые медикаменты", - сказал он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 892 654 случая заражения, выздоровел 696 681 человек, умер 15 001. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.