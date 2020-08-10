Бассейны и санатории Саратовской области возобновят работу с 11 августа

ТАСС, 10 августа. Саратовская область перешла ко второму этапу снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса: возобновить работу смогут санатории, бассейны и аквапарки региона. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник оперативным штабом региона.

"Мы переходим на второй этап, при этом режим самоизоляции для людей 65 лет и старше остается. С завтрашнего дня возобновляется доступ в бассейны, аквапарки. Возобновляется бронирование в санаторно-курортных учреждениях. Мы такой шаг делаем осознанно. Будем дальше смотреть, как переходить в третий этап, и что делать дальше", - цитирует пресс-служба председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина с заседания штаба по противодействию распространению коронавируса.

По словам Стрелюхина, обязательным условием остается соблюдение санитарных норм и рекомендация Роспотребнадзора: масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Параллельно в регионе к работе в обычном формате приступят детские сады, отмечается в сообщении. По мнению заместителя руководителя управления Надежды Матвеевой, работу дошкольных учреждений можно возобновить в полном объеме. На заседании штаба она отметила, что можно открывать и учреждения дополнительного образования с учетом ограничения по числу детей. В ближайшее время будет подготовлен и принят соответствующий документ, уточнили в пресс-службе.

"По словам вице-губернатора, необходимо в ближайшее время решить вопрос с открытием заведений общественного питания и продумать действия в отношении тех жителей Саратовской области, которые уезжают сейчас на курорты", - говорится в сообщении.

В Саратовской области зарегистрировано 10 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба региона, выздоровели с начала эпидемии 6 339 человек. За последние сутки выявлено 95 новых случаев, выздоровел 41 человек.