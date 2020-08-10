Всемирный конгресс казаков в Ростовской области не состоится из-за пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Всемирный конгресс казаков, который должен был пройти в Ростовской области в рамках празднования 450-летия служения казаков России, не состоится в связи с пандемией коронавируса, сообщил в понедельник в эфире регионального телеканала "Дон24" губернатор области Василий Голубев.

"У нас должен был проходить Всемирный съезд казаков, традиционно он проходит в это время, в Новочеркасске. Это событие не состоится, потому что это приезд из более чем из трех десятков стран представителей и потомков нашего казачества, этого не будет [из-за ситуации с коронавирусом]", - сказал Голубев.

По его словам, празднование юбилейной даты будет проходить в регионе в ограниченном масштабе. "Тем не менее, представители и терского, и кубанского казачества, и, конечно, наши донские казаки примут в нем участие. Мы определенные условия сформировали, которые сейчас реализуем, и в сентябре, и до конца года ряд событий пройдут на территории Ростовской области", - пояснил губернатор.

Он уточнил, что с начала года на территории области уже прошли около 700 мероприятий, посвященных 450-летию служения казаков России.

Всемирный конгресс казаков должен был пройти в Новочеркасске в шестой раз. Как правило, на него съезжаются порядка 450 участников не только из России, но и из других стран, в том числе Германии, Франции, Чехии, Италии, США.

Первое документальное упоминание о донских казаках относится к 1570 году, когда царь Иван IV (Грозный) направил казакам грамоту с предложением о несении службы. Всевеликое войско Донское прекратило существование в 1920 году, что стало одним из итогов Гражданской войны. С конца 80-х годов прошлого века в Ростовской и Волгоградской областях действует движение по возрождению донского казачества. В 1997 году решением главного управления казачьих войск при президенте РФ войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское" внесено в государственный реестр.