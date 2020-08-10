Национальный конкурс домашних пивоваров пройдет в Петербурге заочно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Общенациональный конкурс домашних пивоваров впервые пройдет в Петербурге осенью в заочном формате из-за угрозы распространения коронавируса. Очного взаимодействия между участниками и организаторами не будет, пивовары отправят образцы напитков и получат награды с помощью транспортной компании, сообщили ТАСС организаторы конкурса.

"Мы на постоянной основе проводим конкурсы среди пивоваров, но меньшего масштаба и с очным участием. Кроме того, традиционно в сентябре проходит Фестиваль домашнего пива, который собирает более 2000 гостей. В этом году планировался 8-й по счету фестиваль. Но сейчас мы не готовы подвергать риску здоровье наших друзей и партнеров, а конкурс в заочном формате предоставляет возможность домашним пивоварам получить подробную оценку своего напитка - обратную связь", - сообщили организаторы.

Конкурс проводится исключительно среди домашних пивоваров, соревноваться могут участники со всех регионов России. В оргкомитете пояснили, что участники обязаны предоставить несколько фотографий процесса варки напитка или оборудования.

Жюри будет оценивать образцы, присланные конкурсантами, по мировым стандартам и правилам проведения международных соревнований Beer Judge Certification Program (BJCP; Международная ассоциация пивных судей). Конкурс пройдет при содействии экспертов BJCP.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 августа. В нем предусмотрено шесть стилей, пивовары, чей продукт занял первое место в каждом из них, будут бороться за звание лучшего и возможность сварить 1 т своего продукта на коммерческой пивоварне. В конце октября пройдут лабораторные исследования образцов, позже жюри проведет дегустацию. В декабре организаторы наградят победителей кубками и подарками, каждому участнику направят сертификат с комментариями жюри.