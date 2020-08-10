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Захарова прогнозирует скорое разрешение ситуации с задержанием в Минске журналиста Пегова

Ожидается разрешение этого вопроса в течение часа, заверила представитель МИД РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ситуация с задержанным в Минске военным корреспондентом Семеном Пеговым может "положительно разрешиться в течение часа". Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

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"Только что, буквально 10 минут назад, я говорила с Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, нашим послом в Минске, который сказал, что мы ожидаем <...> в самое ближайшее время позитивную динамику и <...> разрешение этого вопроса <...> Я надеюсь, что это произойдет в течение часа, ситуация будет разрешена", - сказала она.

Захарова также отметила, что дипломаты по-прежнему пытаются выяснить местонахождение ряда задержанных в Белоруссии российских журналистов. "Не могу сказать, что по остальным задержанным у нас есть такие хорошие новости, потому что некоторых мы все еще не можем найти", - добавила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минске в воскресенье во время разгона протестных акций были задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и военный корреспондент Семен Пегов. Последний находится в ГУВД Минска, подтвердили ТАСС в пресс-службе посольства РФ.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичЗахарова, Мария ВладимировнаПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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