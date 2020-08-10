В Петрозаводске создадут диагностический онкоцентр для жителей районов Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 августа. /ТАСС/. Диагностический центр на базе Республиканского онкодиспансера Карелии появится в бывшем доме сестринского ухода в Петрозаводске. В новом учреждении будут работать с жителями районов республики, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"На базе Республиканского онкологического диспансера создается второй диагностический центр для оказания помощи больным из районов республики. Он будет находиться в помещениях бывшего дома сестринского ухода на ул. Мичуринской, 11. При этом жители Петрозаводска будут обследоваться в основном здании Республиканского онкологического диспансера", - говорится в сообщении.

Власти региона уже приобрели новое оборудование для создающегося диагностического онкоценра. Закуплен аппарат МРТ стоимостью около 90 млн рублей, пять аппаратов УЗИ экспертного класса, цифровой маммограф с биопсийной приставкой и функцией томосинтеза (рентгенологический метод исследования). В планах организовать здесь помещения для эндоскопических исследований и кабинеты врачей-онкологов.

Как ранее сообщал ТАСС, в Карелии идет совершенствование системы оказания онкологической помощи, в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" пересматривается маршрутизация пациентов. Формируется сеть межрайонных центров амбулаторной онкологической помощи, которая должна расширить круг диагностических и лечебных возможностей для жителей отдаленных от столицы Карелии населенных пунктов. Первый подобный онкоцентр открыли летом 2020 года в Костомукше, еще один до конца года появится в Сегеже.

"Затем такие центры появятся в Сортавале и Беломорске, в петрозаводских городских поликлиниках №1 и №4. В остальных центральных районных больницах откроются первичные онкологические кабинеты", - добавили в пресс-службе.

Согласно официальным данным регионального ведомства, в Карелии удалось сменить тенденцию смертности от онкозаболеваний. Если по итогам 2018 года, в республике отмечался рост смертей от новообразований на 4,7%, до 247,2 случаев на 100 тыс. населения при среднероссийском показателе в 196,7, то, по результатам 2019 года, смертность от онкологий снизилась на 7,4%. Одной из причин такого результата, по мнению властей, стало эффективное освоение средств профильного нацпроекта.