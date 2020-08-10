{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с победой на выборах

Патриарх также выразил надежду на продолжение работы по реализации социально значимых проектов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии и выразил надежду на продолжение работы по реализации социально значимых проектов.

"Вы неизменно уделяете внимание вопросам духовно-нравственного состояния людей, о чем свидетельствует, в частности, плодотворное взаимодействие органов государственной власти с Белорусским экзархатом", - цитирует поздравительное послание пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл также выразил надежду на продолжение сотрудничества, "призванного способствовать консолидации народа, реализации социально значимых проектов и инициатив, просвещению и патриотическому воспитанию молодого поколения, утверждению в обществе непреходящих идеалов милосердия, мира, добра и справедливости".

Теги
БелоруссияКирилл (патриарх)Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Детские сады в Самарской области начнут переход к обычному режиму работы в конце августа
Сейчас в регионе работают 3 349 дежурных групп для более чем 40 тыс. детей
Читать полностью