{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Обновлено 

Посол РФ сообщил об освобождении журналистов Старкова, Ласенко и Пегова

Задержанные в Минске журналисты Старков, Ласенко и Пегов отпущены - посол РФ в Белоруссии.

Теги
РоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
Детские сады в Самарской области начнут переход к обычному режиму работы в конце августа
Сейчас в регионе работают 3 349 дежурных групп для более чем 40 тыс. детей
Читать полностью