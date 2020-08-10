На севере Петербурга появились первые в городе обустроенные дорожки для бега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Первые в Санкт-Петербурге специально обустроенные беговые дорожки, а также новый кольцевой веломаршрут создали на Крестовском острове, который считается одним из популярных мест отдыха для жителей и гостей города. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации губернатора.

"Беговые полосы проложены по Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Гребного канала, Южной и Северной аллеям, а также на тротуаре Южной дороги. Это первые в Санкт-Петербурге беговые дорожки в общественном пространстве", - говорится в сообщении пресс-службы.

Новый веломаршрут вокруг Приморского парка Победы частично использует постоянные велодорожки на тротуаре Крестовского проспекта от улицы Рюхина до Южной дороги, вторая часть маршрута - временные выделенные велополосы, которые обозначены дорожной разметкой оранжевого цвета. Пока новые дорожки для бега и для велосипедистов носят статус экспериментальных и станут постоянными, если понравятся горожанам.

В Приморском парке Победы также планируется создать зону для тихого отдыха с кормушками для птиц и уличной библиотекой, пространство отдыха у воды, для занятий йогой, детские и спортивные площадки.

В пресс-службе администрации губернатора напомнили, что в прошлом году Петербург занял второе место среди крупнейших городов России по индексу качества городской среды. Кроме того, более полусотни городских объектов благоустройства вошли в федеральный список лучших практик и проектов 2019 года Минстроя РФ.