Детские сады в Самарской области начнут переход к обычному режиму работы в конце августа

ТАСС, 10 августа. Власти Самарской области планируют начать возобновление работы детских садов в обычном режиме с последней недели августа. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства области по итогам заседания оперативного штаба.

"По поручению главы региона [Дмитрия Азарова] прорабатывается вопрос возвращения детсадов в обычный режим работы с последней недели августа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе действуют 3 349 дежурных групп для более чем 40 тыс. детей. "С сегодняшнего дня отменены разновозрастные группы - ребята занимаются в группах в соответствии со своей возрастной категорией. Принимают в детсад при наличии справки с работы от одного из родителей", - уточнили в ведомстве.

По данным оперативного штаба, эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, снижается число как госпитализаций с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и подтвержденным заболеванием, так и амбулаторных пациентов с этим диагнозом. Десятого августа в регионе подтверждены 50 случаев новой коронавирусной инфекции, всего зафиксировано 7 272 случая коронавируса, умерли 107 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области составляет 3,35 (по стране - 10,27). Выздоровели больше половины пациентов - 5472.