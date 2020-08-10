Тамбовские больницы возобновляют плановый прием пациентов и диспансеризацию

ТАСС, 10 августа. Тамбовские поликлиники и больницы с 10 августа возобновляют плановый прием пациентов благодаря стабилизации эпидемической ситуации по коронавирусу. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации региона.

"Государственные учреждения здравоохранения области с сегодняшнего дня возобновили плановую госпитализацию и проведение профилактических мероприятий. В связи с этим главные врачи обязаны перед началом работы протестировать медперсонал на коронавирус, за исключением лиц, ранее переболевших COVID-19 методом ПЦР", - говорится в сообщении.

В больницах также должны быть предусмотрены обсервационные палаты, где будут размещать пациентов до получения результатов тестирования на коронавирус, а также разработан алгоритм действий медперсонала, направленный на предупреждение заноса инфекционных заболеваний. Для разделения потоков посетителей диспансеризация будет проводиться только по предварительной записи.

Тамбовская область с 7 августа перешла к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. В регионе в полном объеме возобновилась работа торговых центров, кафе, гостиниц, санаториев, образовательных организаций. В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрирован 6 261 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 25 из которых за минувшие сутки. Выздоровели 5 379 человек, умерли 37.