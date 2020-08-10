Суд в Москве отказался арестовать молодых людей, обливших краской здание Генпрокуратуры

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник отказался арестовать Ивана Воробьевского, Ольгу Мисик и Игоря Башаримова за незаконную акцию у здания Генеральной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов, который защищает одного из обвиняемых.

"Мисик, Воробьевскому и Башаримову назначили запрет определенных действий. Им запрещены выход на улицу с 17:00 до 09:00 без письменного разрешения дознавателя, приближение к зданиям органов государственной власти на 10 м, посещение публичных мероприятий, использование средств коммуникации. Запрет длится до 7 сентября 2020 года", - рассказал защитник..

По его словам, следствие просило отправить Башаримова в СИЗО, остальным фигурантам - назначить домашний арест.

В отношении всех троих возбуждено дело о вандализме, совершенном группой лиц. По версии следствия, в ночь на 8 августа они облили краской здание Генеральной прокуратуры и вывесили баннер.