Кинотеатры в Кировской области смогут начать работать с 10 августа

КИРОВ, 10 августа. /ТАСС/. Кинотеатры в Кировской области получили разрешение на возобновление работы с 10 августа с учетом выполнения требований Роспотребнадзора, сообщила в понедельник ТАСС министр культуры региона Татьяна Мазур.

"С 10 августа кинотеатры получили разрешение на начало работы", - сказала Мазур.

Она уточнила, что кинотеатрам, вероятнее всего, потребуется некоторое время на подготовку к работе с учетом выполнения требований Роспотребнадзора. По данным областного правительства, кинотеатры должны будут обеспечить рассадку посетителей с соблюдением дистанции между ними не менее 1 м.

Новый театральный сезон

С 15 сентября в регионе стартует театрально-концертный сезон. По словам Мазур, новый сезон в этом году стартует раньше: обычно театры и филармония выходили с премьерами и большими концертами ближе к октябрю. Сейчас театры проводят подготовительную работу, формируют репертуар. По данным правительства области, в сентябре и октябре зрителей "Театра на Спасской" ждут две премьеры - "Русское варенье" по пьесе Людмилы Улицкой и "История одного преступления" главного режиссера Егора Чернышова. Также планируется вторая театральная лаборатория "Избранное" и участие в проекте "Большие гастроли": театр отправится в Омск, где покажет спектакли для детей и взрослых. Юные зрители также увидят премьеры - новогоднюю сказку "Снегурушка" по пьесе Михаила Бартенева, "Гадкий утенок" и спектакль для подростков по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы".

Готовится к новому сезону и Кировский театр кукол им. А. Н. Афанасьева, запланированы четыре премьеры: "Морские приключения", "Умная собачка Соня", "Умка" и "Крошечка-Хаврошечка". Драмтеатр представит своим зрителям две несостоявшиеся весенние премьеры: комедию "Мама" по пьесе Ганны Слуцки и премьеру спектакля "Надя. Наденька. Надежда…" по пьесе Дениса Смирнова. Зрители также увидят русскую народную сказку "По щучьему велению" в постановке режиссера Захара Пантелеева и драму "Гроза" Островского в постановке художественного руководителя театра Евгения Ланцова. Также в планах театра на первую половину сезона - детективная комедия "Рейвенскрофт" по пьесе американского драматурга Д. Нигро.

Ситуация в области

Как сообщили в понедельник ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Кировской области, регион пока не вышел на третий этап снятия ограничений. В регионе работают производственные предприятия, сельхозорганизации, строительные организации, рынки и непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров с отдельным входом, магазины в торговых центрах, парикмахерские. С 16 июня открылись музеи и библиотеки, с 25 июня возобновили работу бассейны, стационарные кафе и рестораны. Жителям области разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, рекомендуется самоизоляция для граждан старше 65 лет, запрещены массовые мероприятия.

По состоянию на утро 10 августа в Кировской области выявлено 41 новый случай заражения, всего выявлено 5367 случаев. В инфекционных госпиталях находятся 829 пациентов с коронавирусом, у 579 человек из их числа заболевание протекает с пневмонией, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 22 человека. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 4 509 человек.