У посольства Белоруссии в Москве собрались около 300 человек

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 300 человек, выражающих недовольство результатами выборов президента Белоруссии, собралось у посольства республики в Москве. Собравшиеся поют песни и скандируют политические лозунги, передает корреспондент ТАСС.

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Многие демонстранты стоят с плакатами и включенными фонариками на телефонах. Полиция ведет себя корректно - ее сотрудники выстроились у здания диппредставительства вдоль Маросейки и следят, чтобы никто не выходил на проезжую часть.

Сотрудники правоохранительных органов не стали выставлять оцепление, задержаний нет, полицейские не призывают собравшихся разойтись.