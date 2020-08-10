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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

У посольства Белоруссии в Москве собрались около 300 человек

Сотрудники правоохранительных органов не стали выставлять оцепление, задержаний нет

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около 300 человек, выражающих недовольство результатами выборов президента Белоруссии, собралось у посольства республики в Москве. Собравшиеся поют песни и скандируют политические лозунги, передает корреспондент ТАСС.

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Многие демонстранты стоят с плакатами и включенными фонариками на телефонах. Полиция ведет себя корректно - ее сотрудники выстроились у здания диппредставительства вдоль Маросейки и следят, чтобы никто не выходил на проезжую часть.

Сотрудники правоохранительных органов не стали выставлять оцепление, задержаний нет, полицейские не призывают собравшихся разойтись.

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БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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