Учебный год в школах Самарской области планируют начать в очном формате

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Занятия в школах Самарской области в новом учебном году начнутся в очном режиме. Об этом в понедельник сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Instagram.

"Школы готовятся к новому учебному году, планируем, что занятия будут проходить очно, но с усиленными санитарными мерами. Изменения коснутся распорядка - дети не будут ходить из кабинета в кабинет, к ним будут приходить учителя и вести предмет", - написал Азаров.

Как поясняется на сайте правительства области, такая мера необходима, чтобы минимизировать контакты.

По данным ведомства, учителям и ученикам будет разрешено находиться в школе без масок и перчаток, однако работникам пищеблока средства индивидуальной защиты будут необходимы.

"Учреждения образования закупают дополнительные рециркуляторы воздуха, средства индивидуальной защиты, средства для санитарной обработки. До 18 августа идет приемка школ, работают совместные комиссии", - отмечается на сайте ведомства.

Работа фитнес-центров

Власти Самарской области разрешили фитнес-центрам увеличить заполняемость с 20% до 50% от пропускной способности.

"С сегодняшнего дня увеличиваем пропускную способность фитнес-центров до 50%", - написал Азаров.

По данным правительства области, до настоящего момента фитнес-центры и бассейны в регионе работали с условием заполняемости на 20% от пропускной способности при соблюдении всех необходимых санитарных требований. Как заметила в ходе заседания оперштаба в понедельник исполняющий обязанности руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Шерстнева, за прошедший период жалоб от населения на работу фитнес-центров не поступало, нарушений не выявлено.

По данным оперативного штаба, эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, снижается число как госпитализаций с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и подтвержденным заболеванием, так и амбулаторных пациентов с этим диагнозом. В регионе 10 августа подтверждены 50 случаев новой коронавирусной инфекции, всего зафиксировано 7 272 случая коронавируса, умерли 107 человек. Показатель смертности на 100 тыс. населения в области составляет 3,35 (по стране - 10,27). Выздоровели больше половины пациентов - 5472.

В новость внесены изменения (22:22 мск) - добавлена информация о школах.