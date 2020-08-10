Захарова: отказ Белоруссии выдавать аккредитации журналистам из РФ вызывает вопросы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Отказ белорусской стороны выдавать аккредитации на выборы президента республики журналистам из РФ, подавшим соответствующие заявки вовремя и по правилам, вызывает вопросы. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"С одной стороны, наши журналисты, которые сейчас подверглись на протяжении вторых суток нападениям, они, конечно же, были неправы, потому что у них не было аккредитации. Но при этом они это делали (подавали документы на аккредитацию - прим. ТАСС) в установленное время, делали это, исходя из требований белорусской стороны, и этим самым продемонстрировали, что хотят работать легально и профессионально. <...> Почему им эта аккредитация не была предоставлена - это большой вопрос", - сказала Захарова.

Днем 9 августа в Минске были задержаны журналисты российского телеканала "Дождь" Василий Полонский и Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов. По словам Захаровой, причиной этого стала работа без аккредитации. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил ТАСС, что документы на аккредитацию были поданы еще 15 июля.

В понедельник в СМИ появилась информация, что в Минске 9 августа во время разгона протестных акций были также задержаны журналисты Daily Storm, "Медузы" и военный корреспондент Семен Пегов. Как сообщил ранее в понедельник посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24", российские журналисты Семен Пегов (WarGonzo), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm) отпущены.