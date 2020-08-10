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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

У посольства Белоруссии в Москве задержали демонстранта

Причина задержания пока не известна

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Около посольства Белоруссии в центре Москвы, где вечером в понедельник собрались граждане республики, недовольные результатами выборов президента, задержали демонстранта, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее сообщалось, что у посольства собралось около 300 человек. Они поют песни, включают фонарики на телефонах, скандируют политические лозунги.

Мужчина отказался проследовать вместе с сотрудниками полиции, после чего четверо полицейских взяли его за руки и ноги и понесли за угол посольства. Причина задержания пока не известна.

Теги
БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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