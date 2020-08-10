Вологодская область открыла авиасообщение с более чем 10 городами России

ВОЛОГДА, 10 августа. /ТАСС/. Региональный штаб по противодействию распространению коронавируса в Вологодской области принял решение открыть авиасообщение с более чем десятью городами страны, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Оперативный штаб принял решение открыть авиасообщение из аэропортов Вологды и Череповца. Из Вологды осуществляются полеты в Москву и Санкт-Петербург практически ежедневно, из Череповца - в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, Симферополь, Минеральные воды, Геленджик, Калининград, Мурманск и Екатеринбург. Рейсы открыты, но обязательно соблюдение мер предосторожности, масочного режима, дезинфекции. Мы уже фиксируем возвращение вологжан из южных курортов в аэропорт Череповца, к сожалению, выявляем носителей коронавируса, а это автоматически все, кто был на борту, отправляются на самоизоляцию минимум на две недели", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По его словам, новый маршрут запущен из Архангельска: рейсы из Архангельска в Вологду с промежуточной посадкой в Вельске будут производиться по вторникам и четвергам, а рейсы из Архангельска в Череповец с промежуточной посадкой в Котласе - по понедельникам, средам и пятницам.

"Архангельская область - наш сосед, у нас очень давние тесные межрегиональные связи, открытие маршрутов позволит укрепить их. Рейсы субсидируются, поэтому стоимость билетов очень даже доступная. Но поручаю департаменту транспорта и департаменту здравоохранения обеспечить взаимодействие с перевозчиком по соблюдению всех санитарных норм и требований для перевозки пассажиров в условиях пандемии. Чтобы на всех рейсах эти меры соблюдались неукоснительно", - подчеркнул Кувшинников.

По данным губернатора, на 10 августа в регионе подтверждено 2 684 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 27 случаев. Область находится на 73-м месте среди 85 регионов РФ по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией. Коэффициент ее распространения составляет 1,03, что не позволяет региону приступить к третьему этапу снятия ограничений.

"К сожалению, 27 летальных исходов. Активно болеют сейчас 429 человек, из них 139 человек на госпитализации, 14 пациентов переносят инфекцию в тяжелой форме, двое подключены к аппаратам ИВЛ. Поправились 2 209 человек, в том числе 50 за сутки. Находимся в лидирующей группе регионов, где количество выздоровевших превышает 80% зараженных", - сказал губернатор.