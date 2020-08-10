В СИЗО "Кресты" пресекли попытку передачи подследственному 11 мобильников в лавашах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного изолятора "Кресты" в Санкт-Петербурге пресекли попытку передать подследственным 11 мобильных телефонов и несколько USB-кабелей, спрятанных в лавашах. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области.

"11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей к ним нашли сотрудники СИЗО-1 при досмотре передачи для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении. Все эти запрещенные предметы женщина пыталась передать в продуктовой передаче, спрятав сотовые телефоны в мучные изделия", - говорится в сообщении управления. Из фотографий, опубликованных на сайте, видно, что устройства спрятали в лаваши.

Отмечается, что в отношении жительницы Санкт-Петербурга составлен протокол о привлечении ее к административной ответственности по ст. 19.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания"), проводится проверка.